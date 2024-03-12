Safranbolu'da araç bahçeye düştü, 3 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir sitenin bahçesine düşen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 4 metreden bir sitenin bahçesine düşen araçtaki 3 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde N.M.K. idaresindeki 78 SH 781 plakalı panalevan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metreden bir sitenin bahçesine düştü.
Kazada sürücü N.M.K ile yolcular E.K. ve H.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.