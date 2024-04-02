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Motorunun üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü kamerada

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Karabük'te seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yüzüstü yatarak trafikte tehlike oluşturduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Karabük- Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarında canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı motosikletin üzerine yatarak yolculuk yaptı. Yürekleri ağza getiren görüntüler trafikteki diğer sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde bir süre yatarak yolculuk yapan sürücünün Namal Kavşağından hastane istikametine dönüş yaptığı görülüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Safranbolu Motosiklet Karabük Motosiklet Güvenlik Trafik 3.Sayfa Haberler

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