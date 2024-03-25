Safranbolu'da Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Olay, ilçeye bağlı Kuzyakahacılar köyünde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 2 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda 4 adet fener, 3 adet kazma, 6 adet plastik kova, 4 adet ahşap kazma sapı, 2 adet branda, 10 metre halat, 2 adet manivela, 3 adet murç, 30 adet boş çuval, 1'er adet balta, tornavida, balyoz, çekiç, küçük kürek, el testeresi, büyük kürek ve levye ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK