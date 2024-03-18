Safranbolu'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kıraathanede çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Recep H. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından A.S. gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede A.S. (14) ile Recep H. (22) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep H. bıçaklandı.
Safranbolu Devlet Hastanesine götürülen Recep H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.