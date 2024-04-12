Safranbolu'da araç şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Arif Aygün (65) idaresindeki 78 ABS 820 plakalı SUV tipi araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Konarı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Aygün'ün cenazesi Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.