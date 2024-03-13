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Safranbolu'da otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

F.I. idaresindeki 06 TTC 12 plakalı otomobil, Safranbolu- Karabük kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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