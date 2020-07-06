Devrilen otobüsün kilitlediği TEM Otoyolu trafiğe açıldı
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Devrilen otobüsün kilitlediği TEM Otoyolu trafiğe açıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ölen şahsın otobüste grevli host olduğu belirlendi.

Devrilen otobüsün kilitlediği TEM Otoyolu trafiğe açıldı
06.07.2020 00:18 | Son Güncelleme: 06.07.2020 00:36

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ölen şahsın otobüste grevli host olduğu belirlendi. Devrilen otobüsün ve hayatını kaybeden vatandaşın cenazesinin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, 21.30 sıralarında Tem Otoyolu Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metro Turizme ait A.C. idaresindeki 34 FA 0269 plakalı içerisinde 19 kişi bulunan MAN marka yolcu otobüsü, Ankara istikametinde seyir halinde olduğu sırada lastiğinin patlaması sonrasında yol çalışmasına ait beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yol ortasına devrildi. Yan yatan otobüste muavin olarak görev yapan Kadir Cengizhan Kıyas (19) hayatını kaybederken, sürücü A.C., Ö.A., E.E., E.A.B., M.K., M.E.K., K.D., S.G., G.Y., B.E., K.A., H.S., A.G. ve ismi alınamayan 4 kişinin de aralarında olduğu 17 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otobüsten fırlayan bir kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolda inceleme başlattı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Hayatını kaybeden Cengizhan Kıyas'ın cenazesi ise otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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