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Gebze'de çocukların ateşle oynaması kömürlüğü yaktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ateşle oynayan çocuklar kömürlüğün yanmasına sebep oldu.

Mustafa Paşa Mahallesi 759/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın kömürlüğünden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Kömürlükte ateşle oynayan çocukların yangına sebep olduğu öğrenildi.

Yangın sebebiyle kömürlükte hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli İtfaiye Gebze Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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