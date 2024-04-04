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Gebze'de Metro İnşaatında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gebze-Darıca Metro Hattı'nın Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi istasyonunda yapılan kaynak çalışması sırasında membranların alev alması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yalıtım malzemelerini soğutma çalışması da yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli İtfaiye Gebze Yaşam Güncel Haberler

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