Gebze'de kamyonetle cip çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle cip çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Köşklü Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde A.K. idaresindeki 34 ST 4713 plakalı kamyonet ile S.K. yönetimindeki 34 HBY 706 plakalı cip çarpıştı.
Çarpışma sonucu savrulan cip, bir iş yerinin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.