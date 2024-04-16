Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Yüzücülerinin Yeni Hedefi Şampiyonalar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi ikinci vize ve 13 Yaş Kocaeli İl baraj geçme yarışlarında adını duyuran Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücülerinin yeni hedefi bölge ve Türkiye Şampiyonaları oldu.

Gebze Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 16 sporcu ve 3 antrenör ile katıldı. Körfez ekibi yüzücüleri yarışmalarda birçok barajı ve elemeyi başarıyla geçerek gözlerini bölge ve Türkiye Şampiyonaları'na çevirdi. Bu çerçevede Körfez Gençlerbirliği 11-12 yaş grubu sporcularından; Ecesu Samastı, Emre Oturgan, Ömer Eymen Toptaş, Elif Konukçu, Atilla Aras Aydın ve Ahsen Tanrıverdi 2024 Aralık ayında yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmayı garantilerken 8 sporcu bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Körfez ekibinden 11-12 yaş grubu sporcularından 8'i de 10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Sakarya'da yapılacak olan Grup Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 13 yaş kadın sporcularından Meyra Kocaman ve Doğa Duygu Ergül ise Ankara'da yapılacak olan Bölge Karmaları Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazanırken, 15 yaş erkek sporcumuz Emre Fatih Kartal 2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde Edirne'de yapılacak olan Yıldız - Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Yarışlarına katılmaya hak kazandı. - KOCAELİ