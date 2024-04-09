GTO, Gebze, Darıca ve Çayırova'da Bayram Çöreği Dağıttı

Gebze Ticaret Odasınca (GTO) Ramazan Bayramı arifesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıtıldı.

Sadece bayram zamanlarında yapılan geleneksel lezzetlerden bayram çöreği, GTO personelince Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara ikram edildi.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AA muhabirine, geleneksel lezzetleri her bayram öncesi dağıtarak unutulmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkati çeken Aslantaş, "Bilinirliği artırmak istiyoruz. Bunun için en doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz." dedi.