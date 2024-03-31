Üye Girişi
Haberler

Aynı İsim ve Otomobil ile Yarışan Muhtar Adayları Tatlı Rekabet İçinde

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan, isimleri, soyadları, memleketleri aynı olan ve aynı marka otomobili bulunan iki aday, benzerliklerinin oluşturduğu tatlı rekabet eşliğinde sürdürdükleri seçim kampanyasında sonuca odaklandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde doğan 45 yaşındaki Bayram Demir ve 49 yaşındaki Bayram Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ulus Mahallesi muhtarlığı için başvuru yapan 4 aday arasında yer aldı.

Mahalledeki seçim havasını değiştirerek tatlı bir rekabete giren adaylar, isim, soyisim ve memleket benzerliğinin yanı sıra seçim çalışmasını aynı marka otomobillerle yürüttü.

Yaşları, kampanya sloganları ve araç renklerinin farklılığı dışındaki benzerlik, seçmenin zaman zaman adayları karıştırmasına neden oldu.

"Başın Düşerse Dara Muhtar Bayram Demir'i Ara" sloganını ve anne babasının ismini yazdıran Yağlıdere Sınırlı köyünden Bayram Demir ile "Ulus'ta Bayram Var" sloganını kullanan Koçlu köyünden Bayram Demir, mahallelerine hizmet için girdikleri gülümseten seçim yarışını kazanarak muhtar olmayı hedefliyor.

"Vatandaşın yaptığı tercihe saygı duyacağız"

İşçi emeklisi 45 yaşındaki Bayram Demir, AA muhabirine, uzun bir seçim süreci geçirdiklerini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Rakibiyle aralarında birçok benzerlik bulunduğunu aktaran Demir, "Milletin tercihi kimden yana olursa boynumuz kıldan ince, kazananı tebrik edeceğiz. Mahallemizde iki Bayram Demir var. Bu tamamen bir tesadüf. Araçlarımızın markaları, isimlerimiz de aynı, baba ve anne ismi pusulalarda yazıyor, o şekilde oy kullanılacak. Vatandaşın yaptığı tercihe saygı duyacağız. Diğer muhtar adayı arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Seçimin vatana hayırlı olmasını temenni ediyorum. " diye konuştu.

Demir, aynı ad ve soyadı taşıyan iki kişinin aday olmasının seçim atmosferine olumlu hava kattığını kaydetti.

"Aramızda herhangi bir olumsuzluk olmadı"

Esnaf 49 yaşındaki Bayram Demir de seçim süreci boyunca aralarında herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Özverili şekilde seçime hazırlandıklarına değinen Demir, "Herkes özveriyle işini yaptı, bugün seçim günü. Bir sıkıntımız yok, iyiyiz. Rabb'im hep böyle geçmesini nasip etsin inşallah." dedi.

Demir, rakiplerine başarılar dileyerek, seçim sürecini duruşlarını bozmadan bitireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 31 Mart yerel seçiminde hangi sandıkta oy kullanacağımı nereden öğrenebilirim? Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullandı mı? 31 Mart seçimlerinde yurt dışı oyları var mı? Oylar tek zarfa mı konulacak? 31 Mart 2024 yerel seçimde kaç zarf kullanılacak? Seçimde ilk hangi oylar sayılacak? 31 Mart yerel seçiminde oy sayımı nasıl yapılacak? Telefonla oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı? Hangi okulda oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim? Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title