Üye Girişi
Haberler

Gebze'de silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden genç defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'in cenazesi defnedildi.

Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Cami'de Çiçek için düzenlenen cenaze töreninde anne Kibar Çiçek, baba Murat Çiçek taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti Tuzla Müftüsü Mustafa Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çiçek'in cenazesi Pelitli Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene, Çiçek'in aile ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Öte yandan, kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.K.D'nin (20) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde kız arkadaşıyla oturan Kadem Can Çiçek (16) yanlarına gelen E.K.D. (20) ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından tabancayla göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan Çiçek, müdahaleye rağmen kurtulamamıştı.

Kavganın ardından zanlı E.K.D. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gebze Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonra okul yok mu? Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ne kadar? Tarihte bugün ne oldu? 31 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 31 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 30 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Mart'ta yaşananlar! 29 Mart Tarihte Bugün ne odu? 29 Mart ne günü? 29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Mart'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 27 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Mart'ta yaşananlar! Dünya Tiyatrolar Günü ne zaman? En güzel Dünya Tiyatrolar Günü mesajları! 28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 27 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title