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Engelli ve Hastalar Oy Kullanacakları Okullara Engelsiz Taksi ile Ulaştırılıyor

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli veya hastalığı bulunan seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacakları okullara "Engelsiz Taksi" uygulamasıyla ulaştırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli ve hasta seçmenleri evlerinden alarak oy kullanacakları okullara götürüyor.

Bu kapsamda yürüme güçlüğü çeken 70 yaşındaki Engin Kavurt, belediye personeli eşliğinde Cumhuriyet İlkokulu'nda kayıtlı olduğu sandığa getirildi.

Oyunu kullanan Kavurt, AA muhabirine, verilen hizmetten memnun kaldıklarını söyledi.

Araçta bulunan asansörün kendisine çok kolaylık sağladığını anlatan Kavurt, "Araç da rahattı. Asansörle çıktım, iyi oldu. Yoksa ben bacaklarımı kaldıramıyorum. Asansörsüz çıkıp inemezdim. Aracı gönderdikleri için zaten memnunuz. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Oy kullanma işlemenin ardından Kavurt, personel tarafından İstasyon Mahallesi'ndeki evine bırakıldı.

Vatandaşların demokratik haklarını kullanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan "Engelsiz Taksi", gün boyu 305 hasta veya engelli seçmene hizmet verecek.

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Kaynak: AA / Güncel

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