Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu'nda Yangın: 2 Mahkum Hastaneye Kaldırıldı
Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı. Yangın, ceza infaz koruma memurlarının müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesinde bulunan Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda yangın çıktı. Ceza infaz koruma memurlarının müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 mahkum dumandan etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ