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Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu'nda Yangın: 2 Mahkum Hastaneye Kaldırıldı

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Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı. Yangın, ceza infaz koruma memurlarının müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesinde bulunan Gebze Kadın Kaplı Ceza İnfaz Kurumu koğuşunda yangın çıktı. Ceza infaz koruma memurlarının müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 mahkum dumandan etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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