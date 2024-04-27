Gebze'deki Kadın Kapalı Cezaevinde Yangın: 2 Mahkum Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan kadın kapalı ceza infaz kurumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle ceza infaz kurumunda bulunan 10 kişinin kaldığı koğuşta çıktı. Kurum personeli yangına müdahale ederek yangını söndürdü ancak 2 mahkum dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen mahkumlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kadın kapalı ceza infaz kurumunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.
Ceza infaz kurumunda 10 kişinin kaldığı koğuşta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kurum personelince müdahale edilerek söndürülen yangında 2 mahkum dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen mahkumlar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.