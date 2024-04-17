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Gebze'de Mühendis Üzerine Düşen Demirler Sonucu Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mühendis, üzerine düşen demirler sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından mühendisin cenazesi Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine demir düşen mühendis hayatını kaybetti.

Pelitli Mahallesi 4417 Sokak'ta bir firmada mühendislik yapan Avni Kuş'un (52) üzerine tırdan iş makinesiyle indirildiği esnada paletlenmiş demirler düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuş'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.

İş makinesi operatörü Ö.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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