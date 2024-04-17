Gebze'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GUC 436 plakalı BMW marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında otomobilde hasar oluştu. - KOCAELİ