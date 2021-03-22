Demirtaş'a  4 yıl 8 aya kadar hapis istemi (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Demirtaş'a  4 yıl 8 aya kadar hapis istemi (1)

22.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:54
Demirtaş'a  4 yıl 8 aya kadar hapis istemi (1)

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

 Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Selahattin Demirtaş'ın, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Demirtaş'a  4 yıl 8 aya kadar hapis istemi (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:02:19. #1.14#
title