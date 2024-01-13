Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü?

Edirne'de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hakkında Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Sorusu araştırılmakta. Demirtaş, geçen yıl rahatsızlık geçiren babasını özel izinle Diyarbakır'a giderek ziyaret etmişti. Gündemde yer alan haberlerin ardından Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Sorusu araştırılıyor. Peki, Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti. 2022 yılında kalp krizi geçiren Tahir Demirtaş, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ BABASININ CENAZESİNE NEDEN KATILMADI?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün vefat eden babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmayacağı öğrenildi. Demirtaş'ın avukatlarına, "Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" dediği aktarılırken, avukatlarından biri yaptığı açıklamada "Demirtaş içinde bulunduğu siyasi rehinelik durumunu protesto etmek için izin almadı ve cenazeye katılmama kararı verdi" diye konuştu.