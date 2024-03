Demirtaş, Cezaevindeki Onur Kırıcı Aramayı Reddetti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, müvekkili ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gittiğini ancak Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için "görüşe çıkmama kararı aldığını" açıkladı. DEM Parti Merkez Yürütme Kuruluda Demirtaş'a yönelik uygulamayı "onur kırıcı ve hukuksuz dayatma" olarak gördüklerini ve reddettiklerini bildirdi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, X hesabından yaptığı açıklamada, müvekkili ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gittiğini belirtti. Selahattin Demirtaş'ın arama uygulamasını kabul etmediği için görüşe çıkmadığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Seçimlere çok az bir zaman diliminin kaldığı şu günlerde, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'a onur kırıcı üst araması dayatılmaya başlanmıştır. Adalet Bakanlığının talimatıyla bugünden itibaren Sayın Demirtaş'ın görüş için odadan her çıkış ve girişinde, kameraların önünde ayakkabılarını çıkarması dayatılmaktadır. Sayın Demirtaş, bu uygulamayı onur kırıcı bir zorbalık olarak tanımladığını ve asla kabul etmeyeceğini belirterek bundan böyle aile, avukat ve milletvekili görüşlerine çıkmayacağını ifade etmektedir. Konuyla ilgili DEM Parti Genel Merkezi de acilen bilgilendirilmiştir. Parti yetkilileri, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak bu onur kırıcı dayatmadan derhal vazgeçilmesini isteyecektir."

DEM PARTİ: "DEMİRTAŞ'A YÖNELİK ONUR KIRICI DAYATMAYI REDDEDİYORUZ"

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulundan da "Demirtaş'a yönelik onur kırıcı ve hukuksuz dayatmayı reddediyoruz" başlıklı yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne Cezaevi'nde hukuksuz şekilde rehin tutulan yoldaşımız Selahattin Demirtaş'a, görüşlere gidip gelirken onur kırıcı üst araması uygulamasının dayatılmaya başlandığı avukatları tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Demirtaş'a yönelik bu onur kırıcı ve hukuksuz dayatmayı reddediyoruz. Seçim çalışmalarımızın engellenmesini de amaçlayan cezaevlerindeki artan bu baskıların sorumluluğunun Adalet Bakanlığı ve iktidarda olduğunu ifade ediyoruz.

DEM Parti olarak, seçim çalışmalarımızı seçilmişlerimizin ve tutsak arkadaşlarımızın da katıldığı bir kampanyayla yürütmekteyiz. Seçim çalışmaları başladığından bu yana halkımızın her alanda partisini sahiplenmesi karşısında siyasi acziyet yaşayan iktidar her türlü hukuksuzluğu devreye koymaktadır. Ancak bilinmelidir ki insanlık onuruna aykırı olan bu hukuksuzluklar ile DEM Parti durdurulamaz. Demirtaş'a ve cezaevlerindeki arkadaşlarımıza karşı artan insanlık dışı uygulamaların bir an önce son bulması çağrısı yapıyoruz. Demokratik muhalefeti ve kamuoyunu da bu hukuksuzluklara karşı çıkmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."