Selahattin Demirtaş, annesini ziyaret etti

Dem Parti, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede yatan annesi Sadiye Demirtaş'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Dem Parti resmi X hesabından bu akşam yapılan açıklamaya göre; Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, rahatsızlığı nedeniyle hastanede müşahade altında olan annesi Sadiye Demirtaş'ı görmek üzere Diyarbakır'a götürüldü. DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır."