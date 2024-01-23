Üye Girişi
Haberler

Selahattin Demirtaş annesi hasta mı? Selahattin Demirtaş annesi Sadiye Demirtaş kimdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle tutuklu bulunduğu Edirne'den Diyarbakır'a götürüldü. Peki, Selahattin Demirtaş annesi hasta mı? Selahattin Demirtaş annesi kimdir?

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü. DEM Parti'den yapılan açıklamada, " Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerine yer verdi. Selahattin Demirtaş annesi hasta mı? Selahattin Demirtaş annesi kimdir?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ ANNESİ HASTA MI?

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan tutuklu bulunan ve yakın zamanda babası Tahir Demirtaş'ı kaybeden eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesinin rahatsızlandığı öğrenildi. Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle Edirne'den Diyarbakır'a götürüldü.

Dem Parti'den yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır'a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerine yer verildi.

BABASININ RAHATSIZLIĞINDA DA DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Babası Tahir Demirtaş'ın 11 Kasım 2022'de kalp krizi geçirip, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Demirtaş, cezaevinden alınarak Diyarbakır'a götürülmüştü. Demirtaş, yoğun bakım odasında babası ile görüştürüldükten sonra tekrar Edirne'ye götürülmüştü.

BABASININ CENAZESİNE KATILMAMIŞTI

Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık 2023 günü yaşamını yitirmişti. Aynı gün düzenlenen cenaze törenine Demirtaş, katılmayacağını, yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediğini ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağını avukatlarına iletmişti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Selahattin Demirtaş 3.Sayfa Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Çubuk adayı kim oldu? AK Parti Ankara Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Bala adayı kim oldu? AK Parti Ankara Bala Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 24 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 24 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! AK Parti Ayaş adayı kim oldu? AK Parti - MHP ortak Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi kimdir? 24 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! AK Parti Pursaklar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Elmadağ adayı kim oldu? AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyüp Tekiner kimdir? İsveç NATO üyesi oldu mu? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı AK Parti Kızılcahamam adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir? Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Ocak Antalya'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! AK Parti Güdül adayı kim oldu? AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Evren adayı kim oldu? AK Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? AK Parti Sincan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title