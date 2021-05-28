Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk Cuma Namazı ile ibadete açıldı.

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk Cuma Namazı ile ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan: 'İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'
Erdoğan: "İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır.'
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır."
Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı
Taksim'e yapılan cami kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hasan Polatkan Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Ufuk Sarıca Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 15:16:18. #1.15#

title