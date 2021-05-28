Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk Cuma Namazı ile ibadete açıldı.