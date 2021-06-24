Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekiliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekiliyle bir araya geldiCUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 55 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.