Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekiliyle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekiliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekiliyle bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekiliyle bir araya geldiCUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 55 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekiliyle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 55 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Buğra OLAÇ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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