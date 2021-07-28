Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır"
Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı