Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır" - Haberler
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