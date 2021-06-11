Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı