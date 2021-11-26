Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık.

İZMİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 Konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut, 353 dükkan yapma kararı aldık.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (2)

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (2)

 Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (1)

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (1)

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