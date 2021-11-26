İZMİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 Konut, 353 dükkan yapma kararı aldık. Bir yıl içinde teslim etmeye başlama sözü verdik. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'ne katıldı.