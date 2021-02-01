Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı Açıklaması

01.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen, seri üretim dünyanın ilk 4. seviye elektrikli sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Atak Electric'in özelliklerinin yer aldığı infografiğe de yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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