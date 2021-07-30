Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Namazın ardından camide cemaate hitap eden Erdoğan, "Cumanız mübarek olsun. Rabb'im nice cuma bayramlarıyla gücümüze güç katmayı bizlere nasip eylesin. Bildiğiniz gibi bu ara art arda bazı felaketleri yaşıyoruz. Rabb'im bu felaketlerden de bir an önce kurtulmayı bizlere nasip eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Salat-ı Münciye duasını okuduktan sonra, sözlerine şöyle tamamladı:

"Ya Rabb, dualarımızı kabul eyle. ya Rabb, biz aciziz, bizler bu sıkıntılı anda sana sığındık ve bu dualarımızın kabulüyle yangın felaketlerinde ölen 3 kardeşimize rahmet eyle. ya Rabb'i, bir an önce bu felaketleri inşallah tamamıyla çözerek, hallederek bu şehirlerimizi sahiplerinin yüzünü güldürecek hale dönüştürmeyi de bizlere nasip eyle. ya Rabb'i, bizi bize bırakma, bizi bize bırakma, bizi bize bırakma. ya Rabb'i, ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı
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