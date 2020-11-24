Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü

24.11.2020 22:36 | Son Güncelleme: 24.11.2020 22:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti. Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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