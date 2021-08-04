Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti" açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

Görüntü dökümü:

- Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması

- Görüşmeden görüntü

- Genel ve detay

Haber:  Buğra OLAÇ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
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