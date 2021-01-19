Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı

19.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:57

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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