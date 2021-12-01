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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü de tebrik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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