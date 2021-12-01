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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.

(Hülya Keklik/İHA)

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