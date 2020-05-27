Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi
27.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Dila Koyurga, ev hapsi kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manşet

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