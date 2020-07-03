Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2" Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz.

03.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından basına açıklamalarda bulundu. Açıklamadan önce, basın mensuplarının mikrofonları tek bir yerde toplandı ve görevli tarafından mikrofonlara dezenfektan sıkıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir patlama meydana geldi. ve patlama neticesinde şu an itibariyle buradaki personel sayısı 189. 189 personel içerisinde yaralı sayısı, 1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette. Gerek AFAD gerek UMKE gerek itfaiye şu anda koruma altına almış durumdalar. Bu koruma altına aldıkları, kontrol altına aldıkları söndürme çalışmaları havadan gerek helikopterler gerek uçak ile bu çalışma devam ediyor. İki yangın helikopteriyle bir yangın uçağı burada aktif çalışıyor. Bu arazi 160 dönüm arazi. Arazide 15 yerleşim alanında bina var. Yerleşim yerlerine de 3 km mesafede. Bu fabrika şu anda tüm personel de tabii civardan, bu mahallin insanları. Temennimiz odur ki bu yaralıların İnşallah sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada. Gerek içişleri, gerek sağlık, gerek aile sosyal çalışma bakanım oradalar. Valimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız İlçe Belediye başkanlarımız hepsi olay yerindeler yakından takip ediyorlar. Ben iş yeri sahibiyle de birkaç kaz görüşmeler yaptım. Kendileri de şu an itibariyle olay yerinde ilgili arkadaşlarla çalışmaları sürdürüyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar temenni ediyorum" dedi.

Libya'daki gelişmelerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu planlamayı hafta başı planlamayı yaptıktan sonra önce deniz kuvvetleri komutanımızı bölgeye gönderdik. Ardından bir heyetle savunma bakanım oraya gidecekti. Dünkü Katar ziyaretinden sonra da bugün savunma bakanım oraya gitmiş durumda. Bu heyetle orada yapacakları çalışmayla İnşallah bu Libya'daki süreci çok daha yakın markaj içerisinde sürdürelim istiyoruz. Libya'da mevcut meşru hükümetle aramızdaki çalışmaların çok ciddi ve kararlılık içerisinde sürdürülmesi lazım" dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuç bildirgesini yayınladık. Bildirgede ne varsa bunları orada konuştuk müzakere ettik. Neticesinde de korona virüs hallolduktan sonra biz Tahran zirvesini inşallah İran'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Müzakerelerde bölgenin sıkıntılarını ele aldık. Ağırlıklı olarak Suriye. Suriye'de neler yapabiliriz, Astana üçlüsü olarak bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğiz, tüm bunların yanında gerek Akçakale, gerek Cilvegözü, buralarda insani yardım noktasında ne gibi adımlar atmamız lazım bunları konuştuk. Suriye halkına insani yardım gerek birleşmiş milletlerden olsun gerek bizim ülkemizden olsun hepsi Türkiye üzerinden gidiyor. Türkiye olarak insani yardım konusunda hassasiyetimiz devam ediyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşme hakkında, " Katar ziyareti Covid-19'dan sonra yurtdışına ilk ziyaretim oldu. Bölge ülkeleriyle olan bütün konuları sayın Temim ile ele aldık. Birinci derecede Libya konusu, bunun dışında Suriye, Irak, Sudan konusu, Yemen'le ilgili gelişmeleri ele aldık. Hepsinde den öte Türkiye Katar ilişkilerini, siyasi ticari ekonomik kültürel, birlikte neler yapabiliriz bunları görüşme fırsatını samimi bir ortamda ele aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı Haber
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Türkiye'den 'Yeniköy Kasabı' denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı Haber
Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Halife Hafter Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ Zehra Çilingiroğlu
Spor Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera Zeljko Obradovic
Daha Fazla Tbmm Sakarya Patlama Ozan Güven
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1'i ağır 74 yaralı mevcut. Vefat sayısı da 2" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 20:04:24. #1.14#
title