Çin ile Kanada arasındaki 'Huawei' krizi sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin ile Kanada arasındaki "Huawei" krizi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Çin ile Kanada arasındaki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasından saatler sonra Çin'in 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasından saatler sonra Çin'in 2 Kanada vatandaşını serbest bıraktığını açıkladı.

Kanada ile Çin arasındaki "Huawei" krizi çözüme kavuştu. Telekomünikasyon devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmasının ardından Kanada'dan ayrılmasına izin verildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, ülkede tutuklu bulunan Wanzhou'nun serbest bırakılarak Çin'e döndüğünü, Pekin'in de 2 Kanada vatandaşı olan Michael Kovrig ve Michael Spavor'u serbest bıraktığını duyurdu. Başbakan Trudeau, eski diplomat Kovrig ile iş adamı Spavor'un Çin hava sahasını terk ettiğini ve Cumartesi günü erken saatlerde Kanada'ya varacağını belirtti. Trudeau, "Bu iki adam inanılmaz derecede zor bir durumdan geçti. Ancak evlerine dönüş yolunda olmaları hepimiz için iyi bir haber" dedi. Trudeau, "Kanada ve bu iki Kanadalı ile dayanışma içinde kararlı bir şekilde duran uluslararası toplumdaki müttefiklerimize ve ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trudeau'nun konuşmasından kısa süre önce Kanada medyası, Meng'in ABD makamlarıyla anlaşmaya vardıktan sonra Çin'e geri döndüğünü bildirdi.

Ne olmuştu?

Çin merkezli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ile ilgili sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver Havalimanı'nda Meksika'ya uçmak üzereyken gözaltına alınmıştı. Meng'in gözaltına alınmasının ardından Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor, casusluk yaptıkları iddiası ile Çin'de cezaevine konmuştu. Son olarak dün, Meng Wanzhou'nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaştığı açıklanmıştı. - OTTAWA

Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdi

Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdi

Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdi

Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdi

Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdi

Çin ile Kanada arasındaki Huawei krizi sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Derya Uluğ Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Mesut Özil Lionel Messi Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin ile Kanada arasındaki 'Huawei' krizi sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 10:07:53. #1.12#