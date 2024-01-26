Kanada silah ambargosunu kaldırdı mı? Kanada Türkiye'ye neden silah ambargosu uyguladı?

Kanada silah ambargosunu kaldırdı mı? TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uluslararası arenada da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kanada Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdı. Peki, Kanada Türkiye'ye neden silah ambargosu uyguladı? Detaylar haberimizde...

KANADA SİLAH AMBARGOSUNU KALDIRDI MI?

TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Kanada'dan dikkat çeken bir adım geldi. Kanada, 2020'den beri devam eden silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmanın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

KANADA, TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI KISITLAMALARINI KALDIRACAK

İsminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri bugün ABD'ye göndermesinin beklendiğini ve bunun Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağını söyledi.

Bir başka kaynak ise bu konuda görüşmelerin aylardır sürdüğünü ve ocak ayı başlarında anlaşmaya varıldığını söyledi. Söz konusu anlaşmanın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

KANADA NEDEN SİLAH AMBARGOSU UYGULUYORDU?

Kanada, Türkiye'de üretilen İHA'ların Ermenistan'la Dağlık Karabağ'da savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığını belirterek, İHA'larda kullanılan bazı parçaların ihracatını 2020'de askıya almıştı.

İsveç'in Kuzey Atlantik Anlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin protokol Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası andlaşmayla ekinde yayımlanan protokole göre; protokolün yürürlüğe girmesiyle NATO Genel Sekreteri protokole taraf ülkeler adına NATO'ya katılımı için İsveç'e davette bulunacak.