Mültecilere Aşçılık Kursuyla Yurt Dışında İş İmkanı

Mültecilere yurt dışında çalışma imkanı sağlayacak 'Aşçılık kursu' tamamladı

Karabük Üniversitesinin kurslarını bitiren Afgan Mülteciler Kanada'da iş sahibi oldu

KARABÜK - Karabük Üniversitesinde açılan 'Temel Aşçılık ve Fast-Food Hizmetleri' kursunu başarı ile tamamlayarak sertifikalarını alan Afgan mülteciler yurt dışında iş bulma imkanı yakalayacak.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve YSYD Karabük Toplum Merkezi iş birliğinde Afgan mültecilere yönelik 'Temel Aşçılık ve Fast-Food Hizmetleri' kursu açıldı.

Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğretim üyelerinin desteğiyle 15 kursiyere verilen 3 aylık kurs sona erdi.

Eğitim sonunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Afgan mülteciler aldıkları sertifikalar ile yurt dışında iş bulma imkanına kavuşacak.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökhan Sur, daha önce Kaynakçı, elektirkçi ve mobilya sektörü üzerine verdikleri eğitim sonrası çok sayıda Afganlı mültecinin uluslararası geçerliliğe sahip sertifika ile Kanada'da iş sahibi olduğunu söyledi.

" Kanada'ya gitme biletini ellerine almış oluyorlar"

5-6 yıldır Karabük'te yaşayan Afganistanlı mültecilerin temel aşçılık ve fast- food alanında 3 aylık bir eğitim sürecinden geçtiğini ifade eden Sur, "Yaklaşık iki ay teorik ve uygulama ağırlıklı ve bir ayda staj diyelim. Bir aylık kısmında da uygulama otelinde yine staj yaparak eğitimlerini tamamlamış oldular. Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurumuyla birlikte yaptığımız bu eğitimler sonrasında MSYD kurumu bu kişilerin Kanada'da iş bulma, yerleşim yeri alma ve yaşama izinlerini yönetmektedir ve bu imkanları kendilerine sunmaktadır. Bir nevi burada eğitim alan kursiyerler Kanada'ya gitme biletini ellerine almış oluyorlar. Bu da hem Karabük hem de üniversitemiz adına büyük bir başarı. Bu başarının da sürekliliğini devamını getirmek üzere yine MSYD kurumuyla iletişimimiz, çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

"Tabii başta temel aşçılık eğitimlerini düzenliyoruz" diyen Sur, "Hasta bakım, yaşlı bakım, baristacılık gibi eğitim planlarımızı yine gündeme aldığımız eğitim faaliyetlerimiz. Bu faaliyetleri burada yaşayan özellikle Afgan mültecilere vererek Kanada gibi ülkemizin dışında yer alan farklı ülkelere geçerliliği olan sertifikalarla kendilerine yeni bir hayat hazırlama imkan sunmuş oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

15 kişinin kurs aldığını aktaran Sur, bugüne kadar 45 kursiyere temel aşçılık alanında eğitim verdiklerini kaydetti.

Sur, "Yine kaynakçı, elektrikçi ve mobilyacı eğitimleri adı altında da en az her birinden 45'er kişiyi eğittik ve onların birçoğu şu an Kanada'da yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.