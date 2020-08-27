CHP Sözcüsü Öztrak: "Eğitim konusunda yeni bir perspektif ortaya koymak gerekiyor"
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CHP Sözcüsü Öztrak: "Eğitim konusunda yeni bir perspektif ortaya koymak gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eğitim konusunda yeni bir perspektifin ortaya konulması gerektiğini bildirdi.

CHP Sözcüsü Öztrak:
27.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eğitim konusunda yeni bir perspektifin ortaya konulması gerektiğini bildirdi.

Öztrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'i ziyaret etmesinin ardından, bir işletmede düzenlenen yemekte mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Salgın sürecinde muhtarların da önemli vazifeler yerine getirdiğini belirten Öztrak muhtarlara teşekkür etti.

Öztrak, salgın sürecinde vatandaşlara, esnafa yapılan yardımların yetersiz olduğunu ileri sürdü.

Salgın döneminde yapılan uzaktan eğitim konusuna da değinen Öztrak, "Çocuklarımızı uzun saatlerce televizyon karşısında oturtmakta aileler zorlanıyor. Öğretmen çocukla karşılıklı temas içinde olmadığı zaman o çocuğun ruh halini kavramakta da güçlük yaşıyor. Eğitimde bazı çocuklarımızın eğitime ulaşamaması durumu var, ayrıca yüz yüze olmamama durumu var bundan dolayı bir nesli kaybetmek üzereyiz. Ülkenin en büyük sorunu budur. Eğitim konusunda yeni bir perspektif ortaya koymak gerekiyor." diye konuştu.

Öztrak, CHP'li belediyelerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı vatandaşların coşkuyla kutlamaları için program hazırlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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