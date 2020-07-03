CHP'li Haluk Koç Meclis Başkan adayı oldu
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CHP'li Haluk Koç Meclis Başkan adayı oldu

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusu yapıldı.

CHP'li Haluk Koç Meclis Başkan adayı oldu
03.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:37

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un TBMM Başkanlığına adaylık başvurusu yapıldı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, Koç'un Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliğine sundu.

Özgür Özel, başvuru sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 27. Yasama Dönemi'nin ilk 2 yılının sona erecek olması nedeniyle Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri seçimlerinin yenileneceğini hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye gittiğini, bu nedenle aralarında olmadığını anlatan Özel, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileklerini iletti.

Partilerin Meclis Başkanlığına aday göstermesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Özel, "Ankara Milletvekilimiz, Parti Sözcülüğü ve Genel Başkan yardımcılığımızı yapmış, Meclis'te uzun yıllar Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmiş olan Prof. Dr. Haluk Koç'u, 135 milletvekili olarak Meclis Başkan adayımız olarak önermiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Özel, Koç'un hem kendilerinin hem de parlamentodaki diğer milletvekillerinin çok sevdiği, çok saydığı, tecrübelerinden istifade ettiği bir kişi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu göreve gelmesi durumunda, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir uzlaşma zemininin, partiler arası diyalog kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak bir adım olacağını düşünüyoruz. Parlamento aritmetiği ortada ancak biz Haluk Koç'un şahsında, parlamentoda görev yapan tüm milletvekillerine, burada bir parti adayının söz konusu olmadığını; tecrübesiyle, birikimiyle Haluk Hoca'mızın CHP kadar tüm milletvekilleriyle olan diyaloğu ve sıcak ilişkileri de göz önüne alındığında son derece doğru bir tercih olarak kendisine destek beklediğimizi ifade etmek isterim."

Kaynak: AA

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