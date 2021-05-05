CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldıANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
CHP'de bir Muharrem İnce firesi daha! Gaye Usluer partiden istifa etti
CHP'de bir Muharrem İnce firesi daha! Gaye Usluer partiden istifa etti
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım
Yenipazar Belediye Başkanı'nın kayınbiraderini işe alması gündem oldu: Başka bir ehli kişi bulamadım

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Meral Akşener Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:22:39. #1.14#

title