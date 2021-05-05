CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldıANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP'li Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 04/05/2021 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı