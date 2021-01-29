CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un açıklamaları TBMM - CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, TBMM Basın Odası'nda yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.