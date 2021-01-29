CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
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CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

29.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:23

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un açıklamaları TBMM - CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, TBMM Basın Odası'nda yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un açıklamaları TBMM - CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, TBMM Basın Odası'nda yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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