CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
29.01.2021 18:18 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:23
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un açıklamaları TBMM - CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, TBMM Basın Odası'nda yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un açıklamaları TBMM - CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, TBMM Basın Odası'nda yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat