CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar, en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla ve asla tartışmaya açılamaz." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Açıklaması
12.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:40

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar, en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla ve asla tartışmaya açılamaz." dedi.

Nazlıaka, parti genel merkezinde, 81 ildeki CHP kadın örgütleriyle eş zamanlı düzenlediği basın toplantısında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin ilan edildiği tarihten bu yana, kadınların elde ettiği tüm hakların bir çırpıda ellerinden alınmak istendiğini iddia eden Nazlıaka, Türkiye'de kadınların haklarının uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var olduğunu savundu.

Nazlıaka, kadınların elde ettikleri hakları bugün hayatın her alanında yaşamak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkek egemen iktidar ise hukuken kazanılmış haklarımızı gasp ettiği yetmiyormuş gibi, şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istiyor. 2011'de imzalanan ve kadına yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi, bugün tam olarak uygulanıyor olsaydı birçok kız kardeşimiz yaşıyor olacaktı, bugün hayatta olacaktı. Birçok kadın evde ekonomik şiddet görmeyecekti, psikolojik şiddete uğrayıp susmayacaktı ve hatta bu yüzden hayatına son vermeyecekti."

"İstanbul Sözleşmesi'nin 4 temel hedefi var"

Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin 4 temel hedefi olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Birincisi, kadına karşı şiddetin önlenmesi için devletin tedbirler alması gerektiğine işaret eder. İkincisi, eğer kadına karşı şiddet hala devam ediyorsa, o takdirde kadın erkek eşitsizliği sürüyorsa devletin kadınların hayatını korumak için etkin adımlar atmasını ister. Devlete '6284 sayılı kanunu uygula, kadınları aktif ve etkin olarak koru' der. Üçüncü adımda ise şiddet önlenemediyse, kadınlara zarar veren erkeklerin adil yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurgular. Devlete 'etkin ceza sistemi uygula, adaleti sağla' demektedir. Dördüncü ve son adımda ise sözleşme, devlete kadınların daha güçlü bireyler olabilmesi, hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalar yapması gerektiğini işaret etmektedir."

İstanbul Sözleşmesi'nin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belge olduğunu belirten Nazlıaka, Türkiye Cumhuriyeti'nin de altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmek zorunda olduğunu ifade etti. Aylin Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Kadın mücadelesi yalnızca kadınların da mücadelesi değil. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak ve uygulanmasını talep etmek, kadınlar kadar erkeklerin de içinde yer alması gereken bir adalet ve insan hakkı mücadelesidir.

İstanbul Sözleşmesi'nin öngördüğü haklar, en temel insan haklarıdır ve insan hakları asla ve asla tartışmaya açılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, ülkemizde tüm kadınlar, haklarını tek tek öğrenip savunana kadar sokak sokak gezecek ve tek tek herkese anlatacağız, dertleşeceğiz. Haklarımızdan asla ve asla geri adım atmayacağız. Kadınların ölmeyeceği, öldürülmeyeceği, hayatın her alanında daha fazla yer alacağı bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

Bugün neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü, tacize, tecavüze ya da farklı şiddet türlerine maruz kaldığı ülkemizde İstanbul Sözleşmesi bizim kırmızı çizgimizdir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Güncel
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Son Dakika: Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Arduç Demet Akalın Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Arda Turan Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Açıklaması - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 13:40:06. #1.14#
title