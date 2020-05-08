Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu
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Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu

Bursa ve çevre illerde
08.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:30

Bursa'da salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde sakinlik dikkati çekiyor.

Bursa'da salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde sakinlik dikkati çekiyor. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Eskişehir

Normalde yoğun olan İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, Fabrikalar Sokağı ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evlerinden çıkmaması nedeniyle sakinlik dikkati çekiyor.

Yalova

Tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalar sakin bir gün geçiriyor. Emniyet ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanımı hakkında vatandaşları uyarıyor.

Balıkesir

Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar Caddesi sabah saatlerinde araç trafiğine açıldı. İşlek noktalardan Ali Hikmetpaşa ve 15 Temmuz Milli İrade meydanları ile Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokağı da sakinliğini koruyor.

Bilecik

Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor. Yoğunluğun oluşabileceği alanlarda kontrol noktası oluşturan emniyet ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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