Güncel Altın Fiyatları 19 Nisan: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 19 Nisan güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 19 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2495,8'ten satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 3976 TL den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 17345 TL den satılıyor.

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