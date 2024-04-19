Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapma ve satma suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kilis'te uyuşturucu ticareti yapma ve satma suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak kentte belirli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 71,29 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve 15 bin 615 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Operasyon Kilis Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title