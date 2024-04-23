Gemlik'teki istinat duvarı çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesin Yeni Mahallede istinat duvarının çökmesi sonrasında, binada hasar oluşmuş, iki vatandaş da yaralanmıştı.

Olayın öğrenilmesinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının, meydana gelen konu ile alakalı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Konunun titizlikle takip edildiği bilgisine de ulaşılırken, bilirkişinin görevlendirdiği ilgili kurum ve kuruluşlara talimat verildiği, kusuru ve sorumluluğu olanlara da, "taksirle yakalamaya sebebiyet vermek" suçundan da, hukuki gereğinin yapılacağı öğrenildi. - BURSA